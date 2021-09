Béatrice Vessiller : "Il faut réduire la place de la voiture sur le quai de la rive droite du Rhône"

Ce lundi, Laurent Wauquiez mettait à son tour un coup de pression à la Métropole en soutenant la fronde des maires de droite. "Il peut y avoir des divergences mais on a la légitimité du suffrage universel", rappelle Béatrice Vessiller. La vice-présidente de Bruno Bernard trouve d'ailleurs l'attaque du président de Région "tout à fait mesquine".

Au prochain conseil métropolitain, la majorité écologiste va évoquer le PLU-H, dont la révision va permettre d'incorporer de nouveaux projets. Et d'en balayer d'autres, comme l'Anneau des Sciences. "Les autoroutes urbaines, c'est fini, c'était le siècle dernier", prévient Béatrice Vessiller.

Le projet de la Saulaie à Oullins sera prochainement dévoilé. L'élue EELV promet "une approche de la ville apaisée, inclusive et bienveillante", "un beau projet d'urbanisme adapté aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui".

Béatrice Vessiller a aussi évoqué le projet de transformation de la rive droite du Rhône à Lyon. "On souhaite enlever une ou deux trémies, mieux partager l'espace au profit des piétons, cyclistes et transports en commun et puis d'autres usages à inventer avec les habitants. (...) Il faut réduire la place de la voiture sur le quai de la rive droite du Rhône", conclut-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.