"Clairefontaine" de la gastronomie : une idée de Laurent Wauquiez qui ne prendrait pas forcément vie à Lyon

Le Président de la République a soumis l'idée d'un "Clairefontaine" de la gastronomie à Lyon, pour "aider, pas à faire la formation initiale, mais à former pour arriver à l'excellence, à s'entraîner vers les grandes compétitions et à préparer nos athlètes que vous êtes pour gagner au nom des couleurs de la France et nous défendre".

Sauf que cette idée, elle ne vient pas du chef de l'Etat. Elle lui a été soufflée par Laurent Wauquiez. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait évoqué ce projet de "Clairefontaine" de la gastronomie le 17 septembre dernier lorsqu'il recevait justement l'Equipe de France du Bocuse d'Or à l'Hôtel de Région.

"Il nous faut des structures pérennes d'entraînement. Il faut une vraie politique française en la matière. Il n'y a pas plus important que la gastronomie française", déclarait il y a 10 jours Laurent Wauquiez devant Davy Tissot et son équipe.

Contrairement à ce que pouvait laisser entendre Emmanuel Macron, conquis donc par cette intiative, Lyon ne serait pas le site privilégié par la Région pour devenir ce centre d'entraînement de prestige. Selon nos informations, deux sites sont déjà envisagés par la collectivité.