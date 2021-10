Vinciane Brunel-Vieira : "Khmers Verts ? Des propos indignes d'un élu républicain"

La semaine dernière, Philippe Meunier, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes tenait des propos dans les Coulisses du Grand Lyon qui faisaient bondir les élus écologistes. Et notamment le terme de "khmers verts". Depuis, Bruno Bernard (Métropole) et Laurent Wauquiez (Région) se sont rencontrés pour mettre un certain nombre de dossiers sur la table.

"Ca s'est très bien passé, relève Vinciane Brunel-Vieira. Ca n'empêche pas ensuite les petites phrases. Monsieur Meunier a eu des propos indignes d'un élu républicain. On nous compare à un mouvement qui a été génocidaire. Il faut lui rappeler que les mots ont un sens". Pour la co-présidente du groupe Les Ecologistes au conseil métropolitain, "la récurrence de cette expression nous montre un glissement de la droite républicaine vers la droite extrême".

Vinciane Brunel-Vieira revient aussi sur les critiques de l'opposition, et notamment celle des maires frondeurs : "Dire qu'il n'y aurait pas de concertation ou de dialogue, c'est faux et exagéré", se défend-elle.

L'élue écologiste a également fait parler d'elle la semaine dernière lors du conseil métropolitain puisqu'elle a interpellé Jean-Michel Aulas en demandant au patron de l'OL de tenir ses engagements : "On a accompagné l'OL Groupe à avoir des engagements concrets pour améliorer le projet d'Arena et le rendre plus écolo-compatible". Ce qui veut dire moins de béton, plus de place à la végétalisation, une incitation à prendre les transports en commun, une participation au financement d'un corridor écologique...

