Grégory Doucet : "J’attends qu'on me présente un dossier sérieux" pour aider Interpol à rester à Lyon

La semaine dernière, le ministre de l’Intérieur demandait publiquement au maire de Lyon de revoir sa position sur la vidéoprotection après les tirs essuyés par des policiers à la Duchère.

Et ce mardi, le courrier du membre du gouvernement réclamant à la Ville de Lyon, à la Métropole et à la Région de participer au financement de l’agrandissement du siège d’Interpol pour empêcher l'organisation de quitter la capitale des Gaules n’a pas arrangé les choses.

Si la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez se disent très volontaires - il a d’ailleurs écrit à ses homologues écologistes pour leur demander de débloquer des fonds -, Grégory Doucet n’entend pas laisser Gérald Darmanin lui soutirer un centime sur la base d’une requête écrite.

"La Ville de Lyon remplit sa part du contrat vis-à-vis d’Interpol afin qu’elle puisse exister à Lyon, notamment en garantissant la mise à disposition de terrains comme convenu initialement, indique ce mercredi soir Grégory Doucet, actuellement en partance pour Leipzig en Allemagne au bout de 14 heures de train. Je m'en réjouis car Interpol est une des plus belles agences internationales, qui fait de la ville un acteur majeur sur le plan mondial. Pour autant, il ne peut y avoir engagement financier de la Ville de Lyon que si le projet est présenté dans un tour de table cohérent avec l’Etat et ses partenaires, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. J'attends donc qu'on me présente un dossier sérieux".

Pour nos confrères de France 3 Rhône-Alpes, le maire EELV de Lyon va même plus loin dans la pique lancée au premier flic de France : "Publier un courrier envoyé aux élus dans les journaux n’est pas une façon de travailler. Tout cela n’est pas très sérieux. Vous connaissez, vous, un investisseur privé qui mettrait de l’argent dans un projet sans avoir connaissance de la nature de l’investissement ? Moi, je n’en connais pas. Et quand il s’agit d’argent public, on se doit à encore plus de rigueur".