Morandini à la Guillotière : "Halte à la stigmatisation et à l’instrumentalisation" selon Grégory Doucet

Mais le maire écologiste de Lyon a décliné l'invitation du présentateur de CNEWS à se rendre à la Guillotière pour une déambulation.

Après coup, Grégory Doucet a décidé de se fendre d'un communiqué de presse, co-signé avec les maires des 3e et 7e arrondissements, Véronique Dubois-Bertrand et Fanny Dubot, pour dénoncer le contenu du programme.

Les trois élus verts accusent d'abord Jean-Marc Morandini et son invité Jordan Bardella (RN) d'avoir "engendré des troubles à l'ordre public, nécessitant la mobilisation des forces de police".

"Cette émission a été réalisée dans le but de stigmatiser le quartier de la Guillotière et ses habitants. Le quartier de la Guillotière mérite mieux que cela. S’il connait des problématiques de tranquillité publique, ce n’est pas une "zone de non droit" comme certains ont pu le laisser croire depuis quelques semaines et notamment dans cette émission, encore aujourd’hui", poursuivent-ils.

"Halte à la stigmatisation et à l’instrumentalisation", réclame Grégory Doucet pour qui la Guillotière est "un territoire de notre ville avec une vie de quartier très riche, où il se passe aussi beaucoup de choses positives et auquel les habitantes et les habitants sont très attachés, à l'image de leur mobilisation de ce matin". Le maire de Lyon est donc tout proche de légitimer le mouvement de l'ultragauche qui a notamment jeté de nombreux projectiles sur Jean-Marc Morandini et Jordan Bardella.

"Chaque jour la Ville de Lyon est mobilisée, dans le dialogue avec les habitants du quartier, aux côtés de la Préfecture, du Procureur de la République et de la Métropole de Lyon, pour assurer la tranquillité publique et améliorer durablement le cadre de vie des riverains", conclut-il.