Yann Cucherat : "A Lyon, je ne vois que des mesurettes qui ne correspondent pas aux enjeux du 21e siècle"

Conseiller municipal d'opposition, Yann Cucherat est de plus en plus dépité par les actions de la majorité écologiste à Lyon. "Je sens que les gens s'opposent. Il y a ceux qui prennent le vélo et ceux qui prennent la voiture", analyse-t-il, avant de critiquer les méthodes de Grégory Doucet : "On gouverne en chef militant et pas en maire pour tous les Lyonnais".

"Sur les enjeux environnementaux, je ne vois que des mesurettes qui ne correspondent pas aux enjeux du 21e siècle", poursuit l'ancien gymnaste, pour enfoncer le clou.

Sur le déclassement de la M6/M7, Yann Cucherat estime qu'il faudra "un jour revenir au bouclage du périphérique" abandonné durant la campagne de 2020 : "Car si on veut éviter les circulations de transit, il faut apporter des solutions alternatives, en imaginant que les voitures de demain ne seront plus celles d'aujourd'hui".

Proche de Gérard Collomb, il trouve que l'ancien maire "est malheureux de la manière dont tout se transforme. Il est très impliqué pour donner des signaux d'alerte et montrer à la nouvelle majorité les enjeux et la manière dont il faudrait réagir. C'est tout à son honneur".

Ardent défenseur du métro E, Yann Cucherat est "convaincu que sur les quatre projets de métro, il faut y aller. Il faut faire une grande transversale Est-Ouest."

