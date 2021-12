8 Décembre, notre “fête nationale” ?

Cette pluie du milieu du XIXe siècle amène à l’ annulation de l’inauguration de la statue d’or de Marie au-dessus de la Basilique de Fourvière. Oui la même que vous voyez aujourd’hui et qui surplombe notre ville.

Depuis ce matin de 8 décembre 1852 les rues sont balayées d’eau. Et puis, petit à petit, la pluie a cessé pendant que la nuit tombe. En ces temps où l’électricité n’était pas courante, dans le soir qui faisait chuter son manteau noir sur la ville, une première main a allumé une bougie.

Et l’a posée sur sa fenêtre.

On ne sait pas à qui était cette paluche, si elle était homme ou femme, si elle était d’Ainay, de Saint-Jean ou de La Guillotière, tout juste rattachée à Lyon l’année passée. On ne sait pas si elle était pauvre ou riche. Si ses ongles étaient sales ou propres. Mais en mettant un peu de feu sur son foyer, cette main venait de lancer la Fête des Lumières.

Très vite, à Vaise, dans le Vieux-Lyon, à Bellecour, à la Croix-Rousse et ailleurs, d’autres mains, encore des mains, toujours des mains déposent des bougies sur leurs fenêtres.

C’est, par un geste collectif que les lyonnais viennent, en lieu et place des institutions, de créer un événement. Alors devant ce spectacle on ordonne d’illuminer la basilique. De ces feux personnels conjugués à la splendeur de Fourvière vient de naitre un événement identitaire pour les lyonnais.

Pendant longtemps, on ne le sait que peu dans une ville qui compte beaucoup d’habitants récents, la fête n'a duré qu' un seul jour. On allumait comme on allume encore, hélas moins qu’avant les lumignons en famille et puis on faisait un petit tour des rues. Et c’est tout.. La seule animation de l’époque: éviter les étudiants en médecine qui jetaient des œufs et de la farine. Si votre médecin a au moins la cinquantaine, il est fort à parier qu’il a été impliqué dans un tel forfait pâtissier !

Ah et il y avait les marrons chauds achetés par les parents et qui brûlaient les doigts. Je me souviens de ceux de Monsieur Marcel , un homme dont la force de l’accent lyonnais le rendait sans nul doute incompréhensible à toute personne vivant au-delà de Tarare. Ce qui fait quand même du monde.

C’était sympa, les anciens font mine de le préférer mais il faut être honnête : on s’ennuyait un peu une fois le tour des quelques rues et les marrons terminés.

Sous l’impulsion de Raymond Barre qui initia bien des choses (sous le feu des critiques de la bourgeoisie conservatrice qui l’avait pourtant élu) puis de Gérard Collomb, la Fête s’éleva en densité. Avec des installations de haute qualité. Avec des artistes, reconnus ou émergents. Avec un passage de un à plusieurs jours de festivités. Avec un rayonnement international de grande envergure, attirant de bien nombreux visiteurs. Faisant reconnaître avec talent notre ville à l’international.

Seul bémol : la fête était hélas, je l’avais écrit en 2014 puis en 2015, puis en 2016 et puis et puis et puis, trop centralisée sur la presqu'île. Et les attentats de 2015 avaient encore renforcé le côté concentré, supprimant les quelques rares animations de quartier dans ce domaine. Amenant de nombreux lyonnais à ne plus se rendre à cet événement majeur,

Cette année, la première de l'ère de Grégory Doucet, qui ne compte hélas pas que des fans de cet événement dans sa majorité, verra, comme cela avait été le cas lors d’une édition lorsque Madame Pascal Bonniel-Chalier était Adjointe (EELV) aux Événements de Gérard Collomb, cette fête se répandre sur plusieurs territoires de la Ville hors presqu'île.

La démarche est intéressante, on verra ce qu’elle va donner.

Mais il reste aussi, ce n’est pas encore fait, à amener une dimension participative à cette fête. Après tout c’est une démarche collective et populaire qui fait que nous sommes réunis ces jours.

Romain Blachier