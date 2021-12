Bruno Bernard et ses relations avec la préfecture : "Si elle m'empêche d'avancer, je ne suis pas content"

Pour trouver une photo de Bruno Bernard avec le préfet du Rhône, il faut se lever tôt. Généralement, les deux hommes se retrouvent au Groupama Stadium, avec Jean-Michel Aulas au milieu pour les séparer. Ce n'est pas l'amour fou entre le président écologiste de la Métropole de Lyon et le représentant de l'Etat. Et Bruno Bernard ne s'en cache pas. Ce vendredi midi, lors d'un déjeuner avec la presse, il a indiqué que "si la préfecture (l')empêche d'avancer, (il n'est) pas content".

Qu'est-ce qui coince entre les deux ? "C'est peut-être parce que la Métropole de Lyon est la plus grosse collectivité de France dirigée par les écologistes", s'interroge Bruno Bernard.

En vue de la présidentielle, le gouvernement chercherait-il à tirer à boulets rouges sur les Verts ? "Sur le dossier de la Guillotière, c'est un procès politique, il y a une volonté de décridibiliser les écologistes", s'indigne celui qui cumule également avec la casquette de président du Sytral.

Bruno Bernard n'a toutefois aucune envie de se fâcher avec l'Etat. D'autant plus qu'il espère bien recevoir lui aussi des coups de pouce financiers pour ses différents projets. Et notamment les extensions possibles de lignes de métros dans l'agglomération. La consultation sur le sujet se terminera jeudi prochain, et pour le moment l'élu EELV ne sait pas du tout sur quel pied danser. Une seule chose est sûre : "Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de faire les quatre projets".

Pour rappel, le Sytral met sur la table la réalisation du métro E, l'extension de la ligne A à Décines/Meyzieu, celle du B à Rillieux-la-Pape et le D à la Duchère.