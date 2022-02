Nicolas Daragon : "Nous avons littéralement doublé le budget d'investissement de la Région"

Nicolas Daragon, nouveau grand argentier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, gère le budget de la collectivité. Laurent Wauquiez a refusé de s'endetter fortement, préférant faire des économies. "S'endetter plus, c'est rendre moins crédible notre collectivité locale. C'est aussi prendre le risque de devoir augmenter la fiscalité", indique Nicolas Daragon.

Le vice-président répond aux critiques venues de l'opposition : "Quand les écologistes nous disent qu'on devrait s'endetter plus pour investir, on leur répond qu'en 2015 la Région investissait 716 millions d'euros. Et qu'en 2022, le budget prévisionnel est d'1 milliard 450 millions d'euros".

"Nous avons littéralement doublé le budget d'investissement de la Région", se félicite le maire de Valence.

Nicolas Daragon était chargé par Laurent Wauquiez de participer lundi au rendez-vous en visioconférence avec les élus écologistes lyonnais Bruno Bernard et Grégory Doucet pour évoquer avec Gérald Darmanin le sujet d'Interpol. "On est dans le flou quasi-total", se lamente l'élu régional, qui évoque le "profil très discutable" du nouveau président émirati.

"On a souhaité émettre un certain nombre de réserves", poursuit Nicolas Daragon au sujet du projet d'extension d'Interpol. "Personne n'a exclu le principe de participer financièrement. (...) On a un devoir d'alerte mais ce n'est pas à nous de décider ce que le gouvernement français doit faire".

