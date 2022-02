Zone à faibles émissions : la Ville de Lyon donne un avis favorable

Cet avis, malgré l'opposition de la droite, concerne la première étape d’amplification de la ZFE de la Métropole de Lyon, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

L'exécutif lyonnais a malgré tout "particulièrement insisté sur l’accompagnement social et la communication autour de ce dispositif, répondant à l’enjeu de concilier protection de la santé, justice sociale et transition écologique", ont précisé les services de la Ville. "L’accompagnement social sera possible grâce au soutien aux dérogations temporaires et aux aides financières. L’objectif est d’accompagner les personnes aux revenus les plus modestes dans cette transition et ce changement de mobilité", est-il expliqué dans un communiqué.

"La priorité exprimée par notre exécutif est le développement des solutions de mobilité pour toutes et tous, parmi lesquelles des solutions nouvelles et le développement encore accru des transports en commun", a réagi Valentin Lungenstrass, adjoint au maire en charge des Mobilités.

Pierre Oliver, président du groupe LR, a justifié le vote contre de ses élus : "Au lieu de parler de pédagogie, de vigilance sur les déséquilibres, d’adhésion de la population, pour construire au mieux progressivement et surtout durablement, au lieu de laisser aux usagers le temps de s’adapter et d’anticiper le renouvellement de leur voiture ou faire le choix d’utiliser un autre mode de déplacement, alors même que la concertation est un échec, la Métropole et la Ville de Lyon nous demandent d’accélérer et d’amplifier le processus de la ZFE en allant bien au-delà de la loi Climat et résilience. Ce sujet est une cause que nous partageons. Arrêtez les erreurs techniques. Soyez professionnels !"

Concrètement, l'extension de la ZFE portera sur l'interdiction des véhicules Crit'Air 5 à l'automne prochain dans un large périmètre comprenant Lyon, Caluire, Villeurbanne et une partie des communes de Bron et Vénissieux. L'ensemble des véhicules diesel seront bannis de la ZFE à l'horizon 2026.

C'est désormais à la Métropole de Lyon de voter sur le sujet lors de son conseil le 14 mars prochain.