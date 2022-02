Enfant renversé par le C12 : la maire de Vénissieux réclame “une revue de la desserte pour la sécurité des élèves”

Pour rappel, l’accident impliquant un bus C12 et un élève du collège Alain à Vénissieux s’est produit ce jeudi aux alentours de 15h30, à l’arrêt Marronnier.

D’après les informations du Progrès, l’élève de 6e âgé de 11 ans a trébuché derrière le bus alors que celui-ci redémarrait. Le garçon souffrant d’une douleur à la hanche a été emmené à l’hôpital Femme mère-enfant, son pronostic vital n’était pas engagé.

Suite à cet accident, la maire de Vénissieux Michèle Picard et l’élue Marie-Christine Burricand, membre du Conseil d’administration du collège Alain, ont pris la parole. “Nous avons à plusieurs reprises alerté le Sytral quant à la dangerosité de l’arrêt de bus du fait du nombre important d’enfants en attente dans un espace restreint et peu protégé,” déclarent-elles. La création d’un arrêt supplémentaire plus sécurisé du C12 avait été proposée avec l’instauration d’une nouvelle ligne de bus JD pour alléger la fréquentation du C12, en vain.

Malgré quelques aménagements de fréquences du bus et l’installation de barrières, les deux élues déplorent cet accident “qui confirme que les mesures prises pour cet arrêt n’étaient pas suffisantes”.

C’est pourquoi la maire PCF de Vénissieux réclame “que la desserte de l’annexe Marronnier soit revue comme le demandent légitimement les représentants des parents-d’élèves et ainsi garantir la sécurité des élèves et la sérénité de tous.”