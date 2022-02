Lyon : privée de distribution de colis alimentaires, une association va demander de l'aide à Grégory Doucet

Devant l'Hôtel de Ville, ils espèrent attirer l'attention du maire de Lyon Grégory Doucet au sujet d'un différend qui les oppose à Pierre Oliver.

Depuis juin dernier, MSI et son président Abdelaziz Boumediene accusent le maire LR du 2e arrondissement de Lyon de leur avoir retiré leur créneau du jeudi soir pour des distributions aux SDF et personnes isolées de colis alimentaires et de repas à la salle Bayard, située dans le quartier de la Confluence.

A l'époque, ils estimaient que Pierre Oliver agissait en soutien à Alexandre Vincendet, maire LR de Rillieux-la-Pape, qui avait également interdit des distributions en période de crise sanitaire. Ce qui avait ensuite entraîné toute une affaire judiciaire où se mêlaient menaces de décapitation et émasculation, et règlements de compte en ligne.

L'édile du 2e avait réagi en expliquant vouloir simplement donner la priorité aux associations et aux habitants de son arrondissement.

"Comme nous n'avons plus de créneaux Bayard, nous distribuerons des repas et des colis alimentaires aux démunis et aux sans domicile fixe ce jour-même devant la mairie de Lyon", prévient MSI dans un communiqué. Une intervention de Grégory Doucet en faveur de l'association sera réclamée par les manifestants.

Le rassemblement de ce jeudi est fixé à 17h30.