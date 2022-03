ZFE : une concertation publique ce mardi retransmise en direct

Pour discuter des préoccupations sur les critères de la Zone à Faibles Emissions (ZFE), la Métropole de Lyon organise une concertation publique à l’Hôtel de Métropole ce mardi soir, entre 18h30 et 20h30.

D’après la Métropole de Lyon “l’objectif de cette réunion est de revenir sur les temps forts de la concertation et de faire une première synthèse des points saillants qui en sont ressortis pour enrichir ou amender le projet d’amplification de la ZFE.” La concertation de plus de six mois ayant mobilisé 5000 habitants prendra fin ce samedi.

Cette concertation publique a aussi pour vocation de traiter plusieurs préoccupations comme le périmètre de cette zone, les échéances, les différentes solutions déployées en parallèle pour se déplacer autrement, les aides à l’acquisition de véhicules moins polluants, les dérogations seront énoncées.

Le Président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard et les vice-présidents Laurence Boffet et Jean-Charles Kohlhaas répondront aux questions posées d’une trentaine d’habitants tirés au sort.

Une chercheuse du Laboratoire aménagement et économie des transports (LAET), Stéphanie Vincent, interviendra lors de cette concertation pour préciser les enjeux de cette ZFE.

La réunion sera retransmise en direct sur YouTube entre 18h30 et 20h30.