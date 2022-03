Près de Lyon : une nouvelle collecte en soutien à l’Ukraine organisée à Villeurbanne

Le groupe scolaire Pasteur de Villeurbanne accueillera la prochaine collecte en faveur du peuple ukrainien. L’initiative a été encouragée par l’Association des maires de France, la Protection Civile ainsi que la ville de Villeurbanne.

Les habitants sont ainsi invités à participer “à cette réponse immédiate aux besoins urgents des populations déplacées en leur fournissant du matériel de première nécessité et du matériel de secours,” précise la ville de Villeurbanne.

Les Villeurbannaises et Villeurbannais peuvent donc fournir s’ils le souhaitent des biens logistiques, comme des lits de camp, des sacs de couchages, des couvertures de survie, des vêtements, ou du matériel électrique. Pour ce qui est de l’hygiène, la collecte a besoin de gel, de savon pour le corps, de dentifrice, de brosses à dents, de couches et de lait maternisé, de médicaments non périmés ou encore de serviettes hygiéniques. Quant aux produits de secours, des gants à usage unique, des masques chirurgicaux, et toute sorte de produit de soin sont nécessaires.

Le lieu de rendez-vous est fixé ce samedi au 25 rue du Dr-Frappaz, entre 9h et 12h.