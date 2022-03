Lyon : le maire du 2e arrondissement va convoquer les parents des délinquants de la place Camille Georges

Dans le quartier de la Confluence, la place Camille Georges est le repaire de jeunes qui zonent et dérangent le voisinage à cause de leur tapage ou de leurs dégradations.

On se souvient notamment qu’en juillet 2021, un immeuble avait été attaqué au mortier d’artifice et que des vitres du collège Jean-Monnet avaient été brisées. Ou qu’en janvier dernier, une caméra de vidéoprotection avait été détruite par deux adolescents de 14 et 16 ans. Un préjudice de 12 000 euros était à déplorer.

Dans le Progrès ce samedi, le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, annonce son intention de convoquer les parents et leurs enfants délinquants pour trouver une solution.

Six jeunes, adultes et adolescents, identifiés comme fauteurs de troubles de la place Camille Georges vont donc se retrouver dans le bureau du patron de la droite lyonnaise après avoir été convoqués en recevant un pli des mains d’un policier.

"La peur doit changer de camp", estime Pierre Oliver.

Ce type de convocations existe déjà dans l’agglomération lyonnaise, quelle que soit l'étiquette politique du maire. Certains parents tombent des nues lors de la réunion puisqu’ils apprennent alors les agissements de leur fils. D’autres sont dans le déni voire dans un jeu de défiance. Face à ces derniers, Pierre Oliver entend venir avec des leviers convaincants. Le bailleur des parents pourrait être mis dans la boucle.