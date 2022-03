Lyon à 30km/h dès fin mars : tout ce qu’il faut savoir

"C’est un aboutissement pour nous aujourd’hui", a commencé Grégory Doucet, maire de Lyon ce vendredi matin lors de la conférence de presse qui a eu lieu à l’Hôtel de Ville.

Désormais à Lyon, à partir du 30 mars, "30 km/h c’est la règle, 50km/h c’est l’exception", a indiqué le maire écologiste. "Le 30 mars on va accélérer sur la sécurité et le confort". Un jeu de mot qui sera répété à de multiples reprises et qui constitue désormais, la priorité de la Ville de Lyon et de la Métropole. En effet, la sécurité routière et la réduction de l’accidentologie seraient l’objectif numéro 1 de la mise en place de ce dispositif.

Dès le 30 mars, ce seront plus de 75% de lieux des accidents des derniers mois qui passeront à 30km/h. Cela représente 84% des voiries qui seront désormais limitées à 30km/h, là où avant, c’était seulement 34% d’entre-elles. Déjà approuvée par de nombreuses villes européennes comme Londres, Oslo, Bruxelles, Valence en Espagne ou encore Paris et Grenoble, la mesure permettrait de ralentir la vitesse, afin d’augmenter le bien-être et la santé de leurs habitants.

La zone 30 ne concerne pas une rue mais toute une zone où la vitesse est limitée à 30km/h, tant qu’un marquage au sol ou un panneau indiquant une autre vitesse n’a pas été rencontré. La ville établit donc la vitesse de 30km/h comme norme de fonctionnement sur la majorité du périmètre urbain. La limitation à 50km/h voire exceptionnellement 70km/h, n’est valable que dans certaines rues où des panneaux réglementaires rappelleront la limitation. Dans "des zones de rencontres", la vitesse est de 20km/h.

Selon Fabien Bagnon, Vice-Président de la Métropole, chargé de la voirie et des mobilités apactives, "la distance de freinage à 30km/h est diminuée par deux, comparé à 50km/h". La Ville implique par ailleurs, un temps de 2 minutes supplémentaires pour un trajet d’une demi-heure et de 3 minutes supplémentaires pour un trajet d’une heure. A savoir que la mesure "Ville 30" s’applique à tous les usagers de l’espace public : en voiture, en camionnette, en camion, à moto, en scooter, en bus, à vélo, à trottinette. Seuls les véhicules de secours ou d’urgence sont autorisés à rouler à la vitesse nécessaire pour accomplir leurs missions.

Des contrôles de police s’effectueront pendant un mois, dans un premier temps pour informer les utilisateurs de cette nouvelle mesure. Une série de radars pédagogiques sera aussi progressivement mis en place pour pré-informer les usagers. Concernant les "radars sanctions", un travail est en cours avec l’Etat et la préfecture mais les élus espèrent que cette mesure aboutira au plus tard l’année prochaine.

A travers cette nouveauté, autorisée par la Préfecture, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon s’engagent à un meilleur partage de l’espace public, s’inscrivant dans le cadre d’un plan d’apaisement de la ville. L’objectif est de produire une baisse de la vitesse moyenne, et les deux élus l’affirment : "l’accidentologie est absolument corrélée avec la vitesse moyenne".

En effet, la ville à 30km/h aurait de multiples bénéfices comme l’amélioration du partage de l’espace public entre tous les usagers, une protection pour les plus vulnérables à savoir les enfants, les personnes à mobilité réduite et enfin une réduction des nuisances sonores, qui seraient divisées par 2 entre une zone à 50km/h et une zone à 30km/h.

Afin de favoriser la circulation des transports en communs, différentes mesures seront instaurées : des couloirs de bus sur l’avenue Lacassagne, Quais de la Pêcherie, Saint-Antoine, Célestins et Tilsitt seront mis en place. Certaines lignes verront arriver de nouvelles priorités au feu. Enfin, le site propre bus du Cours Lafayette, de l’avenue Rosa Parks et du Quai Joseph Gillet seront maintenus à 50km/h.

Un certain coût

La Ville finance 250 000 euros, pour les panneaux et ellipses sur le sol, mais la part la plus importante des coûts réside dans les réglages des feux. L’investissement total de cette mesure s’élevant à 3 millions d’euros.

Il serait logique de se poser la question sur les réelles intentions de cette mesure. La municipalité lyonnaise étant écologiste, la mise en place du dispositif "Lyon Ville 30" pourrait constituer un prétexte pour créer de nouvelles mesures qui visent à réduire l’impact écologique de la ville. Eh bien concernant cette interrogation, le maire de Lyon, Grégory Doucet l’assure et le répète : "l’objectif premier est de limiter l’accidentologie".

Le Vice-Président à la Métropole le soulignera, mais le passage en ville 30 permettrait notamment de limiter les à-coups et phénomène de freinages qui entraînent davantage de libération de C02, selon certaines études. "Cette mesure encourage notamment les usagers à changer de mode de déplacement pour passer à des modes plus vertueux", a conclu Fabien Bagnon.

A noter qu’en 2022, une dizaine de communes vont passer en "Ville 30". Plus de la moitié des villes de la Métropole ont indiqué être intéressées par la démarche, ce qui représente 65% de la population de l’agglomération lyonnaise.

J.N.