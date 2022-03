Albert Lévy : "Avec Jean-Luc Mélenchon, vers une déflation pénale et carcérale"

Albert Lévy a été l'un des grands magistrats lyonnais de ces dernières années. Désormais à la retraite, il s'est engagé auprès de Jean-Luc Mélenchon au sein de l'Union Populaire en vue de la présidentielle 2022.

Spécialiste des questions judiciaires, il estime aujourd'hui qu'en France, "la justice n'est pas indépendante".

Ancien juge reconverti en mélenchoniste, Albert Lévy coche plusieurs cases de ce que ses détracteurs appellent les "juges rouges". "Cette notion de juge rouge m'amuse énormément, reconnaît-il. J'ai été 30 ans magistrat et j'ai fini ma carrière au grand banditisme. Ce qui compte dans un procès, ce n'est pas la neutralité du juge, mais son impartialité. Lorsqu'on a une certaine idée du procès équitable, on est qualifié de juge rouge. Eh bien je prends !"

Jean-Luc Mélenchon avait été condamné pour son comportement lors des perquisitions du siège de la France Insoumise. "La perquisition est un acte de violence inouïe, une contrainte aux libertés impensable", défend Albert Lévy. "Lorsque quelqu'un n'a rien à se reprocher - et c'était le cas de Jean-Luc Mélenchon -, et voit débarquer à son domicile et à son local de parti des dizaines de policiers et des journalistes, je ne justifie pas sa réaction mais elle est compréhensible".

Albert Lévy s'était distingué en 2002 lorsque, procureur de la République, il avait évoqué l'état de nécessité pour Agnès Bachelard, mère de 7 enfants qui avait quitté un supermarché de Rillieux avec un caddie rempli de nourriture et de jouets à la veille de Noël. "Avec Jean-Luc Mélenchon au pouvoir et un Garde des Sceaux dans cette ligne-là, il n'y aurait même pas de poursuite pénale pour ce cas. Nous irons vers une déflation pénale, et on irait vers une déflation carcérale. Il y a des gens en prison qui n'ont rien à y faire. Nous plaidons pour des maisons de réinsertion".

Albert Lévy avait fait l'objet d'un projet d'enlèvement des islamistes de Forsane Alizza en 2012. "Pas de quartier judiciaire pour les terroristes. Qu'il s'agisse d'islamistes ou d'extrême-droite", conclut-il.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Pourquoi passer à une VIe République

01:58 Indépendance de la justice

05:06 Juges rouges

06:32 Condamnation de Jean-Luc Mélenchon

11:56 Etat de nécessité/Affaire Agnès Bachelard

16:21 Terrorisme/grande criminalité