Lyon : une manifestation déjà programmée pour dimanche soir à Lyon quel que soit le résultat de la présidentielle

Un nouveau rassemblement est programmé.

Les opposants à Emmanuel Macron et Marine Le Pen se donnent désormais rendez-vous dimanche à 20h45 place Colbert, dans le 1er arrondissement de Lyon, après l’annonce du résultat du second tour de la présidentielle. Les syndicats étudiants souhaitent "se compter [et] prouver de nouveau que [leur] camp social existe", expliquent-ils dans des tracts distribués lors d'une manifestation étudiante ce jeudi.

Même s’ils appelaient ce jeudi à voter contre Marine Le Pen, Emmanuel Macron ne leur convient pas non plus. En effet, ils caractérisent les deux candidats comme "les deux faces d’une même pièce qui défendent les mêmes intérêts qui ne sont pas les nôtres."

D’après eux, face à l’échec des partis de gauche à la présidentielle, "le barrage électoraliste n’est pas une option viable" : "l’enjeu politique se trouve dans la rue, dans [les] universités, dans les lycées, sur [les] lieux de travail" où "la révolte gronde et se prépare."

Leur ligne de conduite est définie : "faire séparatisme devient vital."

Des violences prévisibles

Ce jeudi a aussi distribué un autre tract reprenant une séquence de l’émission de téléréalité "La Villa des cœurs brisés." Dessus est écrit "Face à Macron et Le Pen fais comme Mélanie, détruis tout." Il faut donc s’attendre à des actes de violences pour le rassemblement de dimanche.

D’ailleurs, une manifestation de l’ultragauche avait déjà eu lieu après le premier tour de la présidentielle, le 10 avril. Ce rassemblement avait pour but de dénoncer la qualification de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron au second tour. De nombreuses dégradations avaient été commises. Le maire de Lyon, Grégory Doucet avait même réagi par rapport à l’attaque de la mairie du 1er arrondissement.