Législatives dans la Métropole de Lyon : les forces en présence

Une première bonne nouvelle quand même ; qu’elles soient riches ou pauvres, l’ensemble des communes de notre Métropole ont rejeté l‘europhobie et le nationalisme de la candidate aidée par Vladimir Poutine au second tour.

Pour le reste rien n’est forcément clair dans ce qui va survenir.

Quelle gauche ?

Si les électeurs de gauche se sont massivement, comme le soulignait la Maire EELV du 7e Fanny Dubot, reportés sur Emmanuel Macron au second tour des présidentielles, que sera le visage de la gauche sur la Métropole de Lyon ? On se souvient qu’à Lyon au premier tour, derrière Emmanuel Macron, c’était Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé juste derrière.

Moins de deux ans avant, on était sur une vague EELV aux municipales…qui elle-même suivait des vagues LREM et PS.

Aujourd’hui le Maire EELV de Lyon Grégory Doucet veut, tout comme comme sa camarade Sandrine Rousseau, prendre acte de ce leadership ( leadership quand même énormément favorisé par le vote utile) et mettre aux commandes des législatives du camp de la gauche Jean-Luc Mélenchon. Actif, et c’est à porter à son crédit, sur la question des réfugiés ukrainiens, tout comme son adjointe Sonia Zdorovtzoff, il soutenait logiquement un candidat, Yannick Jadot (lui bien moins fan d’alliances avec Mélenchon) très clair sur l’international et qui accusait ce même leader de la France Insoumise de collusion avancée avec le Kremlin. Une position tranchée sur les ambiguïtés réelles d’un Mélenchon refusant d’aider les ukrainiens à se défendre également reprise par le sénateur du même parti Thomas Dossus sur Instagram juste avant le premier tour. Qu'en est-il désormais de tout cela alors que la guerre en Ukraine continue ?

Quelle part de vote utile pour Mélenchon se retrouvera ensuite dans les urnes des législatives? Est-ce que les accords à gauche entre LFI,le pôle écolo et d’autres seront l’occasion de sortir Hubert Julien-Lafferriere, député ex-LREM devenu écologiste et dont certains veulent se débarrasser à gauche parce qu’ils aurait péché sans rédemption possible ?

Est-ce qu’il y aura de la bonne viande rouge et du pinard de qualité au barbecue du communiste Boris Miachon Debard lors de sa fête meeting de campagne? Est-ce qu’un certain sectarisme des mélenchonistes et d’une partie d’EELv va continuer à maintenir des électeurs de la gauche modérée chez Macron ? Christina Martineau du PS arrivera-t-elle à prendre la circonscription de Villeurbanne avec le soutien de du Maire Cédric Van Styvendael et de son collaborateur Marc Uhry ? L’ancien vice-président de Gérard Collomb Pierre Hémon voudra-t-il essayer de conseiller le Président de la Métropole EELV Bruno Bernard dans les négociations ? On le saura dans un prochain épisode.

Majorité Présidentielles : clash of clans ?

Chez Emmanuel Macron la non candidature aux législatives de la figure locale Fouziya Bouzerda, écartée par Gérard Collomb aux municipales car selon son entourage “trop arabe” pour plaire aux lyonnais doit soulager l’autre candidate à la candidature Sarah Peillon,députée suppléante depuis quelques mandats. Celle-ci est de la même sensibilité, soutient les mêmes clans internes à la majorité présidentielle que l’ensemble des candidats pressentis les circonscriptions lyonnaises. Les électeurs se fichent certainement de ces histoires claniques et ils n’ont pas tort. Mais la volonté d’élargissement prônée par le Président de la République n’y trouvera pas son compte.

Reste aussi une annonce importante : si Fouziya Bouzerda n’est pas candidate aux législatives, elle s’est positionnée très clairement pour prendre date et proposer un projet aux prochaines Municipales à Lyon. Cela là aussi laisse augurer, sauf à enfin laisser les rancunes municipales derrière eux, des années agitées à une majorité présidentielle qui est pourtant arrivée clairement en tête sur la Métropole de Lyon.

RN dans le désert

Le RN,lui, si il réalise un score en progrès par rapport aux calamiteux résultats obtenus par Andréa Kotarac et Agnès Marion a tout de même été lourdement écrasé dans notre Métropole. Il a peu de chance d’obtenir une ou un député. Et souffre du départ massif de ses cadres vers Reconquête.

Comment va la droite ?

Côté droite enfin, si les municipales avaient pu laisser quelques espoirs, avec des confirmations d’élections dans d’anciens bastions socialistes et la victoire de Jérémie Bréaud à Bron, les possibilités de conquête sont réelles (par exemple dans la 13e circonscription qui recoupe une partie de Saint-Priest avec Meyzieu, Jonage, Chassieu et quelques autres) mais bien plus minces qu’un temps.

La 4e circonscription, recoupant une part des 6e et 3e arrondissements, donnée prenable un temps par LR, semble finalement promise de nouveau à une majorité présidentielle ayant siphonné la droite. Dans la 7e circonscription recoupant notamment Rillieux et Bron, le candidat LR, Alexandre Vincendet, qui avait fait un excellent score en 2017 veut cette fois repartir au combat…mais sous une étiquette macroniste (alors que Anissa Kheder, députée LREM sortante, veut repartir et que le responsable MODEM local François-Xavier Pénicaud, semble vouloir lui aussi être de la parte).

Le naufrage se confirme avec Anne Prost, candidate LR dans la 1er circonscription du Rhône. Celle qui a refusé de choisir entre le Président de la République et la candidate d’extrême-droite au second tour a quand même repris au passage le slogan du candidat Macron “Avec vous”. Histoire de tenter de gratter quelques voix au très actif député sortant Thomas Rudigoz.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site

Romain Blachier