Béatrice de Montille (LR) : "Convaincre une partie de l'électorat LREM, mon profil peut séduire"

Avec Marie-Charlotte Garin (NUPES) et Sarah Peillon (LREM), Béatrice de Montille est l'une des têtes d'affiche de la 3e circonscription de Lyon pour les élections législatives. La conseillère municipale LR a lancé sa campagne avec le maire de Cannes, car elle est "très sensible au discours libéral de David Lisnard. Les entreprises auront un rôle capital à jouer dans le quinquennat qui s'ouvre. C'est dans les PME que se passe le lien social".

Chez les Républicains, Béatrice de Montille ne semble avoir que des amis. Difficile de comprendre à quel courant elle s'identifie le plus : "J'ai envie de travailler en équipe. Je me nourris autant du discours d'un Bruno Retailleau que d'un Françoix-Xavier Bellamy ou que d'un Laurent Wauquiez. Tous ont des forces, tous ont des faiblesses. Il faut travailler ensemble pour le meilleur de notre pays".

Celle qui avait d'abord soutenu Eric Ciott au congrès des Républicains avant de faire campagne pour Valérie Pécresse n'a eu "aucune tentation pour rejoindre le camp d'Eric Zemmour". Elle appelle toutefois de ses voeux à "faire nation. En France, si on brandit le drapeau de la France, on est traité d'extrême-droite. (...) J'entends le message de ceux qui sont tentés par le vote Zemmour".

La 3e circo, qui regroupe une partie des 7e et 8e arrondissements, peut-elle se montrer intéressée par un vote LR ? "Je suis une conquérante, c'est jouable. Je crois peu à la triangulaire. Je dois convaincre une partie de l'électorat macroniste, mon profil peut séduire. (...) Je suis une histoire plus complexe que mon nom de famille. J'espère que les Lyonnais regarderont plus loin que l'apparence et les étiquettes", répond Béatrice de Montille.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 David Lisnard

02:10 Retraites

03:36 Positionnement chez LR

04:32 Mariage pour Tous

05:43 Eric Zemmour

07:16 Retrouver les électeurs partis chez le RN

08:26 3e circonscription compliquée