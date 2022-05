Législatives : tempête à Villeurbanne, le macroniste Loïc Chabrier prêt à soutenir une candidate de gauche ?

Sa présence de longue date sur la commune et son parcours à gauche auraient pu être un atout face à une candidature de la NUPES incarnée par le gendre de Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Amard.

Hélas pour lui, David Kimelfeld a préféré soutenir un autre de ses proches, un autre Loïc, en la personne de Loïc Terrenes sur la 2e circonscription et laisser Loïc Chabrier se dépatouiller. Et au jeu des petits partis de la majorité présidentielle c'est une candidature féminine, celle d'Emmanuelle Haziza, du parti d'Edouard Phillippe Horizons, qui a remporté la mise villeurbannaise.

Depuis cette déconvenue, Loïc Chabrier a décidé d'afficher un soutien, timide pour le moment et sur les réseaux sociaux, à une candidate du Parti Radical de Gauche (et ex-socialiste elle aussi) Katia Buisson. Une candidate pourtant clairement opposée au camp du président de la République dont Loïc Chabrier est en temps normal un fier défenseur. Et une candidate aussi adjointe au maire socialiste de Villeurbanne. Alors que Loïc Chabrier siège pourtant dans l'opposition municipale...