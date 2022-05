Béatrice Vessiller : "On veut un éco-quartier sans voiture à la Confluence"

Cette semaine, la Métropole de Lyon a présenté ses inflexions sur les futures phases du quartier de la Confluence dans le 2e arrondissement. Le logement abordable va prendre des proportions qui iront bien au-delà des recommandations gouvernementables dans les futurs immeubles construits. "C'est normal qu'on augmente la part de logements abordables. Ca sera le cas à Saint-Genis-Laval avec l'arrivée du métro B, ça sera le cas à la Saulaie à Oullins. (...) La ville, c'est une mixité d'habitats qu'on avait un peu perdu et qu'il faut retrouver pour permettre aux ménages, quels que soient leurs revenus, de se loger. Y compris à la Confluence", assure Béatrice Vessiller.

La vice-présidente chargée de l'Urbanisme est claire sur la Confluence : "On veut un éco-quartier, sans voiture". "Demain, on n'aura plus qu'une place pour 10 logements", prévient l'élue écologiste.

Par contre, pas possible de toucher à la M6/M7 le long du quartier. Du moins, "pas avant 2030", estime Béatrice Vessiller.

"J'espère que collectivement on infléchisse les politiques urbaines pour une Métropole plus solidaire, plus bienveillante et plus résiliente. Ca passe par des projets urbains, d'aménagements de l'espace public qui transforment la vie des habitants", conclut-elle.

