Législatives : Zaïr Meziani candidat à Villeurbanne face au "cirque des alliances contre-nature" à gauche

A Villeurbanne, Zaïr Meziani a décidé de se présenter aux élections législatives. Militant au Parti socialiste pendant plus de 20 ans, et déjà candidat aux législatives par le passé, il veut peser dans le débat.

Et pour cause, il ne peut "accepter ce cirque de ces alliances contre-nature de cette coalition de la NUPES" et le "parachutage du candidat et gendre de Monsieur Mélenchon (Gabriel Amard ndlr)".

"Je propose ma candidature aux Villeurbannais devenus orphelins du Parti socialiste, indique Zaïr Meziani dans un communiqué de presse. L’héritage de Charles Hernu, de Gilbert Chabroux et de Jean-Paul Bret ne doit pas disparaitre au profit d’un clan familial".

Aux élections législatives de 2017, Zaïr Meziani avait récolté 0,13% des voix au premier tour dans la 6e circonscription du Rhône.