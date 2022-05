Laurent Wauquiez annonce un plan de solidarité pour les festivals en pleine polémique sur la coupe des subventions à la culture

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce mercredi avoir voté un plan de solidarité pour les festivals, en pleine polémique sur la coupe des subventions au domaine de la culture.

La collectivité a voté la constitution d'un fonds de secours doté de 500 000 euros à destination des festivals qui connaitraient des difficultés pour franchir le cap de la crise. En complément de ce fonds d'urgence, la Région proposera à l’automne un nouveau dispositif d’appel à projets destiné au financement d’investissements pour les acteurs culturels. "La Région a par ailleurs mis en place un programme pour contacter chacun des festivals et faire le point sur leur situation financière pour adapter les choses au mieux", est-il indiqué dans un communiqué.

"Eprouvés par les deux années de Covid, les festivals de la région peuvent aujourd’hui se trouver dans des situations très différentes. Certains, grâce à l’octroi d’aides, sont en situation saine. D’autres, à l’inverse, ont été fortement fragilisés par cette période complexe. La Région, dans le cadre de sa volonté de diffuser la culture dans l’ensemble des territoires a décidé aujourd’hui, dans le cadre de sa commission permanente, d’adopter un plan de solidarité permettant de soutenir les acteurs culturels qui seraient menacés dans cette période", justifie la Région.

Et Sophie Rotkopf, la vice-présidente déléguée à la Culture et au Patrimoine de revenir sur la politique budgétaire régionale dédiée au monde de la culture, rappelant "que le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a progressé de 20 % en cinq ans et ne connaîtra pas de baisses, conformément aux engagements du président Laurent Wauquiez".

"La Région assume une orientation, clairement présentée lors des dernières élections, qui réoriente les engagements sur l’ensemble du territoire régional et pas seulement les métropoles. Alors que près de 60% du budget régional culturel était orienté vers les métropoles régionales et les grandes institutions, l’exécutif a souhaité procéder à un rééquilibrage en direction des territoires les plus éloignés de l’offre culturelle. La Région demeure un partenaire majeur des principaux acteurs culturels de notre territoire et soutient près de 500 festivals régionaux", conclut Sophie Rotkopf.

Reste à savoir l'accueil d'une telle annonce par la Ville de Lyon, qui a lancé une action auprès de la Préfecture pour que "soit examinée la légalité des baisses de subvention 2022 de la région AURA au secteur culturel, des baisses votées en commission permanente sans vote préalable d'une délibération-cadre en séance publique".

Pour rappel, ce sont près de 4 millions d’euros en moins pour 140 institutions, associations et festivals de la région qui ont été décidés par Laurent Wauquiez. Dont la moitié à Lyon. Les plus grosses pertes sont de 500 000 euros pour l'Opéra de Lyon, 350 000 pour la Villa Gillet, et plus de 250 000 pour la Biennale d'Art Contemporain.