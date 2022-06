Sarah Tanzilli (Ensemble!): "J'ai l'intention de porter d'autres sujets que la cause arménienne"

Ancienne collaboratrice parlementaire de Danièle Cazarian, Sarah Tanzilli souhaite lui succéder dans la 13e circonscription du Rhône. Candidate investie par Ensemble!, elle défend évidemment le bilan de la députée sortante qui ne souhaite pas se représenter. Cette dernière s'était pourtant peu mise en avant et s'est principalement investie dans les relations entre la France et l'Arménie. "Elle a voulu travailler dans la discrétion mais elle a porté des sujets importants comme le séparatisme ou l'inclusion et le handicap", défend Sarah Tanzilli.

"J'ai l'intention de porter d'autres sujets que la cause arménienne même si c'est celui qui a structuré mon engagement", prévient la candidate opposée notamment à Gilles Gascon (LR) et Victor Prandt (NUPES).

Sarah Tanzilli appelle de ses voeux l'ouverture d'"enquêtes parlementaire et administrative pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation dramatique qui donne une image extrêmement négative de notre pays à l'international" concernant la finale de la Ligue des Champions au Stade de France.

Au niveau local, elle souhaiterait s'occuper du cas des mères célibataires et prône le prolongement de l'A432 entre l'aéroport et Vienne : "On a besoin d'avoir un contournement, c'est un outil de protection de la population qui subit une nuisance, une pollution atmosphérique".

00:00 Héritage de Danièle Cazarian

02:00 Gérald Darmanin

04:20 Violences policières

04:35 Impliquer la population

06:31 Prolongement de l'A432

08:05 Voiture électrique à 100 euros/mois

09:41 Mères célibataires