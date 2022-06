Grégory Doucet : "A priori, les gens sont plutôt favorables à la politique que l'on mène à Lyon"

Avant d'entamer une tournée des candidats NUPES parisiens aux élections législatives, le maire EELV de Lyon a participé à la matinale de Sud Radio.

Grégory Doucet est revenu sur l'union de la gauche, qui lui rappelle évidemment celle formée entre Rhône et Saône en 2020 et qui, malgré quelques remous, tient bien le choc deux ans plus tard.

Il s'est aussi expliqué sur la défiance de ses opposants, et de rappeler que pendant la campagne municipale, l'horloger Jean-Louis Maier, installé en Presqu'île, l'avait comparé à Adolf Hitler.

"A priori, les gens sont plutôt favorables à la politique que l'on mène. La ville de Lyon se porte très bien, elle est en train de se transformer, elle est entrée dans une transition écologique extrêmement ambitieuse. Tous ceux qui parlaient à l'époque du déclin, du chaos, eh bien la réalité les a démentis. (...) Quand on n'a pas d'idées, on essaie de faire peur", rétorque aujourd'hui l'édile écologiste.

Interrogé sur le bénéfice présumé de pouvoir avoir un mandat local et un mandat national, Grégory Doucet a indique que "par principe, (il est) opposé au cumul des mandats. Il faut se concentrer sur les fonctions que l'on a. Ma fonction de maire m'occupe à 100% du temps. Lyon est une grande ville, il y a beaucoup de choses à y faire".

Enfin, il a été demandé à Grégory Doucet de défendre la position de la Métropole de Lyon sur les pistes cyclables non-genrées qui ont fait polémique la semaine dernière.

"L'objectif, c'est de faire en sorte que nos voies cyclables soient accessibles à tout le monde, qu'elles soient inclusives. Le vélo aujourd'hui, c'est majoritairement une pratique masculine, à 60%. Il y a des femmes qui n'osent pas franchir le pas pour des raisons diverses et variées. A nous de les étudier et de les comprendre pour lever tous les obstacles", conclut-il.