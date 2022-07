Performance énergétique des bâtiments : Vénissieux épinglée, Lyon en bon élève

C’est à cette question qu’a voulu répondre la société namR, un "producteur de données contextuelles géolocalisées qui a pour mission de décrire le monde par la donnée", via un classement des villes en fonction de leur taux de passoires énergétiques.

Dans la région, la commune d’Etoile-sur-Rhône dans la Drôme se distingue. Elle est la zone d’Auvergne-Rhône-Alpes, sur les villes de plus de 5000 habitants, qui dispose de la plus grande proportion de logements classés A et B par les diagnostics de performance énergétique.

De l’autre côté du classement ont retrouve Clermont-Ferrand, qui avec près de 45% de logements considérés comme des passoires énergétiques, est la ville de la région disposant de la plus grande proportion de logements classés E, F et G. Chambéry, Annecy et Vénissieux suivent dans le top édité par namR. Dans la commune de la banlieue lyonnaise, un peu plus de 33% des logements seraient des passoires énergétiques.

A Lyon, la situation semble correcte, à en croire les chiffres livrés pour les 1er et 2eme arrondissements, qui arrivent en tête des zones de plus de 5000 habitants disposants du moins de passoires énergétiques en Auvergne-Rhône-Alpes.

Au total, "4,9 à 7,2 millions de logements" connaitraient d’importantes pertes d’énergie d’après namR. Et ce alors que le 4 mai dernier, un décret oblige les propriétaires de logements individuels classés F ou G à réaliser un audit des performances dès le 1er septembre 2022.