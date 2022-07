Passe d’armes Darmanin-Doucet : David Kimelfeld reproche au maire de Lyon de se réfugier sur Twitter

Pour les membres de son opposition, même ceux qui n’apprécient guère Gérald Darmanin, la réponse est plutôt non.

Surtout que les deux hommes ont des choses à se dire, et qu’ils n’ont finalement pu s’échanger des piques que par médias et réseaux sociaux interposés.

Aux yeux de David Kimelfeld, Grégory Doucet a manqué une occasion de dire ses quatre vérités au premier flic de France, à qui il reproche notamment un retard d'exécution de sa promesse de renforts policiers à Lyon.

"M. Doucet n’a pas compris qu’il n’était plus un militant opposant au gouvernement mais le maire de plus de 500 000 personnes qui attendent de lui des solutions. C’est une mission qui ne supporte ni la vacuité ni la vacance", débute l’ancien président de la Métropole de Lyon, qui a récemment rejoint le conseil municipal de Lyon à la faveur de la démission de Sylvie Palomino.

"Ce qui se passe à la Guillotière est le symbole de son incapacité à endosser la fonction. Alors que ce dossier devrait tous nous mobiliser, il refuse de dialoguer avec le ministre de l’intérieur. Alors que la situation ordonne humilité et action coordonnée, il tweete", conclut David Kimelfeld…sur Twitter.