La période des grandes chaleurs est loin d’être terminée, le troisième épisode de canicule de l’année est entrain de battre son plein.

Ce sont cinq département du sud qui ont été placés en vigilance orange par Météo France et le Rhône est en alerte jaune. Les températures devraient atteindre environ 35° la journée et 26° la nuit. Elles pourront atteindre jusqu'à 39° mercredi et jeudi.