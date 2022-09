Insécurité à Lyon : Bruno Bernard appelle à "continuer à travailler ensemble plutôt que de mettre le feu dans les territoires comme le fait Darmanin"

Et notamment la venue, ce vendredi, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour un deuxième épisode après la guéguerre entamée avec Grégory Doucet pendant les vacances d'été.

Bruno Bernard ne sera probablement pas là pour accueillir le membre du gouvernement puisqu'il "ne (l'a) pas appelé". "Mais j'aurais plaisir à parler avec lui de sécurité en tête à tête", reconnaît l'écologiste.

La question de la Guillotière est évidemment centrale dans cette crispation entre Beauvau et Lyon. Pour Bruno Bernard, aider ce quartier se fera sur "du temps long. On ne doit pas se caler sur le calendrier médiatique d'un ministre".

"Je constate que les maires élus en 2014 ou 2020 augmentent tous les moyens sur la sécurité. De droite ou de gauche. On a un certain nombre de réussites, notamment sur les rodéos. Il faut continuer à travailler ensemble plutôt que de créer des polémiques, plutôt que de mettre le feu dans les territoires comme le fait Darmanin à Lyon ou ailleurs en France", a poursuivi Bruno Bernard.

Quelles solutions alors à apporter à la Guillotière ? Le président de la Métropole est finalement resté assez discret sur le sujet ces derniers mois. Et il semble qu'il n'a pas une longue panoplie d'idées dans sa besace. Démolir le Clip ? "C'est très coûteux et ce n'est pas une réponse de court ou moyen terme". Déplacer la station de tramway de la place Gabriel-Péri ? "C'est compliqué. Ça ne semble pas être une option favorable et je n’ai pas d’éléments qui montrent que ca aura un effet positif sur la sécurité".

A.A.