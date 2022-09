Stéphane Guggino : "Lyon-Turin, le plus grand chantier européen de mobilités bas carbone"

La semaine dernière, la Métropole de Lyon annonçait son retrait du Comité pour la Transalpine. Et Bruno Bernard déclarait qu'il ne mettrait pas un centime dans le Lyon-Turin. Pour Stéphane Guggino, le "poids symbolique est assez fort car la Métropole est un membre fondateur" du Comité dont il est le délégué général.

"C'est cohérent par rapport aux prises de position des écologistes mais c'est regrettable car c'est le plus grand chantier européen de mobilités bas carbone. Le faire avancer nécessite l'union de tous. La Métropole de Turin est très engagée. Quand on pense aux vallées alpines asphyxiées, c'est étonnant de voir la Métropole de Lyon s'en désintéresser", poursuit-il.

Aujourd'hui, sur les 57 kilomètres du tunnel, 11 sont déjà creusés pour une livraison à l'horizon 2030-2032. C'est la "pierre angulaire de la liaison de ce projet stratégique pour l'Europe" selon Stéphane Guggino.

A ses yeux, "le tunnel du Lyon-Turin est irréversible, les travaux sont bien avancés, l'Union européenne et la France sécurisent leurs engagements".

Bruno Bernard nous expliquait vendredi dernier qu'il ne croyait plus au fret ferroviaire et imaginait davantage les camions à hydrogène prendre le relais. En réponse, Stéphane Guggino fustige une "énergie du futur qui n'existe pas encore, ça ne correspond pas à la réalité". Selon lui, cela nécessiterait "d'élargir les autoroutes et doubler le tunnel du Mont-Blanc. Et ça, personne ne le veut".

00:00 Avancée du chantier

01:18 Accès au tunnel

02:20 Retrait de la Métropole de Lyon

03:23 Fret ferroviaire à la traîne

07:18 Hydrogène plutôt que fret

08:30 Bilan carbone du Lyon-Turin

09:27 Conflits d'intérêt/Mafia

11:23 Objectifs du projet

12:15 Avion plutôt que le train ?