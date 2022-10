Lyon : le trafic a repris sur le réseau métro après plus de 5 heures de panne informatique

Mise à jour à 21h40 : Le trafic a intégralement repris après plus de 5 heures de paralysie totale.

Mise à jour à 20h25 : Le trafic a repris progressivement sur les lignes A et C du métro. Les deux autres lignes doivent suivre dans la foulée. Les TCL évoquent 22h pour les lignes B et D.

Article initial : Les quatre lignes de métro sont à l'arrêt. "Une panne informatique empêche les lignes de circuler normalement", indiquent les TCL.

La reprise du trafic ne se fera pas avant 20h. Des bus relais sont mis en place. Les métros qui se sont arrêtés entre deux stations sont en cours d'évacuation.

Les tramways et les bus sont pris d'assaut, c'est une grande pagaille sur le réseau TCL ! D'autant que les Vélo'v rencontrent également des problèmes pour être empruntés...

Depuis la rentrée, le métro lyonnais, en particulier la ligne B, a été victime de multiples pannes qui ont paralysé le trafic pendant plusieurs heures. Il y a 15 jours, SYTRAL Mobilités et Keolis avaient tenu une conférence de presse lors de laquelle ils avaient présenté leurs excuses aux utilisateurs, reconnaissant par ailleurs que l'information aux voyageurs n'était pas à la hauteur.

Ironie du sort, le site internet des TCL, chargé de communiquer sur le trafic, était régulièrement indisponible ce jeudi après-midi au moment de la panne, probablement en raison d'une trop forte affluence sur les serveurs.