Lucas Gervreau (Dernière Rénovation Lyon) : "La violence des automobilistes envers les bloqueurs d'autoroutes, elle fait peur"

Vendredi dernier, dix militants de Dernière Rénovation bloquaient pour la première fois un axe routier à Lyon pour alerter sur la nécessité d'accélérer la transition énergétique des bâtiments. Lucas Gervreau faisait partie des personnes présentes sur la M6 à hauteur de la Musée des Confluences. "Je me suis dit que ça pourrait être une façon de combler mon éco-anxiété", indique-t-il, pour expliquer son engagement au sein de Dernière Rénovation.

"L'action s'est bien passée, malgré la violence. Nous sommes préparés à la violence et on sait comment réagir. La violence reste un problème, ce serait génial qu'il n'y en ait pas. Mais en même temps, ce serait aussi super qu'on ne fasse pas de blocages. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux pour avoir une résonnance médiatique. Le blocage et la perturbation, c'est ce qu'il y a de mieux", poursuit Lucas Gervreau.

"La violence des automobilistes envers les bloqueurs, elle fait peur. On peut accepter de replier le barrage s'il y a trop de violence", prévient-il, tout en promettant de futures actions de ce type à Lyon.

Le message à passer concerne donc la rénovation énergétique des bâtiments : "Un million de bâtiments rénovés par an, alors que pour respecter les accords de Paris, il en faudrait sept millions".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Profil du militant Dernière Rénovation

01:22 Hostilité des automobilistes

02:18 Crainte de débordements

03:22 Futures actions

04:34 Comment fonctionne Dernière Rénovation

05:52 Rénovation énergétique

08:44 Interpellations/justice