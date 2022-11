Fête des Lumières : 27 500 lumignons à vendre pour payer les vacances de 785 enfants

Une nouvelle fois, une association sera mise à l’honneur durant l’événement. Cette année, c’est la Fondation Armée du Salut qui sera bénéficiaire de l'opération Lumignons du cœur.

Pour cette collecte, déjà lancée, il s’agira de réunir assez de fonds pour financer les vacances de 785 enfants qui sont actuellement accueillis dans les centres d’hébergement de l’association au sein de la capitale des Gaules. "Nous avons estimé à 70 euros la journée de vacances par enfant", indique Sophie Jansen de la fondation, "soit une nécessité de récolter au total 55 000 euros, donc 27 500 lumignons à vendre". La fondation peut aussi compter sur un appui de taille cette année : le parrainage des Lyonnais de la compagnie de danse Pockemon Crew.

Audrey Hénocque, adjointe aux Finances et aux grands évènements, reste confiante pour atteindre l’objectif fixé en 2022, notamment grâce à une fréquentions qui s’annonce en hausse : "nous pouvons attendre plus de monde cette année pour la Fête des Lumières, puisque nous étions quand même encore contraints à cause du Covid l’année passée. Cette année par exemple, la vente des boisons ne sera pas interdite".

Chaque soir, du 8 au 11 décembre, près de 12 000 lampions seront donc allumés pour former une œuvre au cœur de la Roseraie du parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon. Ce sont des agents de la Ville qui seront chargés d’allumer les bougies puis de les déposer pour former la composition. Dans le détail, la Ville indique que plus de 3 000 fleurs de lumignons, roseaux, herbes aquatiques et quelque 270 bouquets "composeront un tableau enchanteur et réconfortant. Des dégradés de bleus parent cette roseraie historique pour câliner notre imagination".

Les lumignons sont une nouvelle fois vendus 2 euros pièce. Il sera possible d'en trouver dans les commerces, dans le parc de la Tête d’Or durant les soirées de la FDL, mais aussi au niveau d’un kiosque installé place Bellecour pendant la Fête des Lumières. Il manque d’ailleurs des bras pour mettre en place l’opération "Les Lumignons du Cœur ", un appel a été lancé pour trouver des bénévoles. Des plannings sont disponibles en ligne. Les commerçants ou hôteliers sont aussi mis à contribution. Ils peuvent d’ores et déjà installer un présentoir avec des bougeoirs à vendre.

Pour rappel, c’est le groupement d’associations étudiantes Gaelis qui avait été sélectionné l’année dernière. Au total, 35 000 euros avaient été récoltés, soit le coût de 87 500 repas dans les épiceries sociales et solidaires, d’après la Ville.

J.D.