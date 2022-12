Enfant autiste exclu de la cantine à Lyon : Grégory Doucet admet ne pas avoir encore de solutions "satisfaisantes"

Le jeune garçon scolarisé à l'école Frédéric-Mistral dans le 9e arrondissement de Lyon avait été exclu de la cantine après une crise mardi. Depuis, sa mère est obligée quotidiennement de quitter son travail pour passer la pause du midi dehors avec lui.

Grégory Doucet a réagi ce vendredi à cet épisode sur lequel il mobilise ses équipes. Sans succès pour le moment. "On trouve des solutions mais elles sont construites d'une manière un peu ad hoc. Elles ne sont pas aujourd'hui durables, satisfaisantes", a indiqué le maire écologiste de Lyon.

"Ce qui est important, c'est de renouer le dialogue avec la famille, trouver la meilleure des solutions possible pour Olivier lui-même, mais aussi pour son environnement", a-t-il poursuivi.

Grégory Doucet a évoqué la pénurie d'AESH dont souffre Lyon, appelant l'Etat à la rescousse. "On a besoin d'investissements beaucoup plus massifs, notamment du gouvernement, si on veut pouvoir offrir aux enfants des conditions d'inclusion, des conditions d'accueil satisfaisantes et dignes", a ainsi précisé l'édile EELV.