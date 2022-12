Quelle météo pour la Fête des Lumières 2022 à Lyon ?

Il y a ceux qui s'y rendent un jour avant, pour se contenter des essais des illuminations. D'autres privilégient les jours les moins fréquentés, et certains misent tout sur la météo.

Quel temps fera-t-il pour les quatre soirs de l'évènement 2022 ? Froid pour commencer. Ce jeudi soir, pour le coup d'envoi de la Fête des Lumières, on annonce 2°C à Lyon. Vendredi, le mercure stagnera entre 2 et 3°C. Enfin, samedi verra ses températures chuter à 0°C, et dimanche passera en négatif avec -1°C.

Quid du ciel ? Ce jeudi, des averses sont à prévoir à la tombée de la nuit. Vendredi, les nuages se contenteront d'être menaçants, avec un peu de vent. Samedi, il n'y aura aucun risque de pluie au-dessus de Lyon. Même constat dimanche, qui aura bénéficié d'une journée ensoleillée.