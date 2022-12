Grève à Perrache : quand l’enfer de la Métropole est pavé de bonnes intentions

Depuis plus de 2 mois, c’est un conflit dur qui agite le personnel de nettoyage de la Gare de Perrache.

Vingt-deux personnes sont actuellement en charge de laver les lieux. On parle d’un job ingrat, mal reconnu, avec des fiches de paie légères.

Depuis 30 ans, le Grand Lyon sous-traite ce nettoyage à une société privée. Aujourd’hui c’est la société Arc En Ciel, partie du groupe T2MC qui s’occupe de nettoyer la gare routière de Perrache. C’est à eux que le contrat est confié par la collectivité. Le groupe dispose plutôt de bonnes certifications professionnelles ISO. Reste que certifications ou pas, le milieu du nettoyage est dur, souffre d’un lourd déficit d’image et paie peu. La fin du mois, le découvert bancaire commence souvent le 2 quand on nettoie la gare de Perrache.

Alors que le marché public en bon de commande détenu par l’entreprise arrivait à expiration, la gouvernance actuelle de la Métropole de Lyon décide, conformément au programme présenté par le Président Bruno Bernard, de faire en sorte que ce marché soit désormais exécuté par une entreprise d’insertion et issue de l’économie sociale et solidaire. L'initiative est louable, politiquement cohérente et peut en effet être utile à des publics fragilisés. Elle est dans le reflet de parcours de bien des élus de la majorité métropolitaine et municipale comme Bruno Bernard, Sandrine Runel ou Emeline Baume.

Mais il y a un hic de taille : les 22 salariés de Arc-en-Ciel actuellement en poste pourraient perdre leur emploi dans l’affaire. Le groupe T2MC, entreprise classique, ne correspond pas aux critères d’attribution du marché passé par la Métropole: ce n’est pas une société d’insertion et elle ne relève pas de l’économie sociale et solidaire. Il se murmure aussi que Arc-en-Ciel n’a plus très envie de garder ce marché pas simple à gérer. Et que c’est aussi pour cela qu’elle ne se bouscule pas pour trouver une solution pour ses salariés.

En temps normal les salariés actuels pourraient dormir sur leurs deux oreilles : en cas de reprise d’un marché public, l’annexe 7 de leur convention collective permet normalement qu’ils soient réembauchés par la nouvelle société.

Seulement les conditions de passation du nouveau marché ne permettent pas cela : outre un nombre peut-être plus restreint de personnel dans la nouvelle attribution, le personnel actuel a beau ne pas rouler sur l’or et avoir généralement des vies pas simples, il n’est pas classé personnel en insertion…

Ce sont donc 22 emplois qui sont menacés. La société Arc-en-Ciel et le groupe T2MC, qui ne disposeront bientôt plus de ce marché, disent ne pas avoir de solution à proposer au personnel.

Une grève du nettoyage s’installe alors pour sauver l’emploi des personnels. Avec en aide à la coordination du mouvement la CNT-SO, organisation anarcho-syndicaliste de taille très réduite dans le syndicalisme français mais qui a réussi quelques luttes locales depuis qu’ils peuvent s’appuyer sur un fonctionnement avec des salariés syndicaux permanents.

La gare, déjà pas d’une gaieté formidable en temps normal, est sale ; jonchée d’ordures. Seul moyen possible pour ces salariés aux vies difficiles de se faire entendre de leur employeur et des pouvoirs publics.

Des personnalités politiques comme les députés NUPES Rachel Kéké et François Ruffin viennent soutenir les salariés.

Des partis et élus membres de la majorité métropolitaine atuelle comme le PCF (qui siégait aussi, comme EELV ou le PS, dans les majorités de Gérard Collomb et David Kimelfeld) ou, le Parti de Gauche demandent à l'exécutif de trouver une solution et mettent en cause la sous-traitance de la Métropole à des société privées.

La situation se tend encore quand le maire LR du 2e arrondissement Pierre Oliver vient nettoyer la gare laissée à l’abandon avec le mouvement de grève avec une brigade de citoyens volontaires. Puis des groupes de la majorité s’émeuvent quand la Métropole prend le choix de confier à une entreprise tierce le nettoyage de la gare le 1er décembre dernier, parlant de cassage d’un mouvement de salariés en grande précarité.

Autour du président Bruno Bernard et avec le soutien de la députée EELV Marie-Charlotte Garin et du vice-président Bertrand Artigny, beaucoup investi sur cette question et qui a reçu des membres du collectif ainsi que la direction de la société, on estime que c’est à l’entreprise et à elle seule de trouver une solution pour recaser les salariés. Même si Bertrand Artigny a déclaré au conseil de la Métropole du 21 novembre que la collectivité pourrait aider les salariés à retrouver un emploi en sollicitant les entreprises de nettoyage du territoire.

Ceux-ci, déjà dans des postes peu payés, sont au bord du gouffre après des semaines sans salaires. Mercredi, lors du rassemblement de soutien aux salariés, on apprenait qu’une solution de licenciement allait être proposée enfin au personnel par l’entreprise. Celà sera-t-il satisfaisant? La CNT-SO, généralement hostile aux solutions individu par individu sera-t-elle d’accord ?

Et comment la Métropole à l’avenir pourra-t-elle passer des marchés respectueux des valeurs sociales et environnementales, ce qui est une démarche pour le moins louable, en évitant d’involontaires casses sociales ?

En voulant changer le marché pour quelque chose de plus vertueux, c’est pour l’instant 22 salariés qui vont perdre leur emploi. Sauf si la Métropole finit, comme elle a commencé par l’affirmer, par trouver une solution, à la place de Arc-en-Ciel…

Romain Blachier