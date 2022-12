Rapport sur la Métropole de Lyon : Gérard Collomb pas fan des recommandations faites par les sénateurs

Gérard Collomb a créé de toutes pièces la collectivité dont le modèle est unique en France. Alors forcément, le rapport de la mission d’information du Sénat qui préconise plusieurs changements n’a pas été bien accueilli par l’ancien maire de Lyon.

Gérard Collomb a accordé un entretien au Progrès ce samedi dans lequel il explique pourquoi chaque proposition du rapport est moins bonne que ce qu’il a imaginé avec Michel Mercier.

Vexé d’avoir été auditionné par les sénateurs mais qu’on ne lui ait pas soumis le rapport avant sa publication, l’ex-ministre de l’Intérieur balaie toutes les idées.

Regrouper les élections métropolitaines avec les départementales pour une meilleure lisibilité du scrutin ? "S’engager dans cette voie, c’est diminuer encore le pouvoir des maires" selon Gérard Collomb qui estime que voter en même temps que les municipales permet aux maires d’imposer leur programme et leurs candidats à la Métropole.

Passer de 14 circonscriptions à une seule ? Cela signifierait la fin des listes avec des candidats locaux et issus de la société civile. Et le risque selon lui de voir la France insoumise et le Rassemblement national avoir davantage de sièges.

Gérard Collomb a même une pique réservée au président de la Commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet, qui fut son adversaire à trois reprises aux élections du Grand Lyon puis de la Métropole avant de former une alliance au second tour en 2020 : "Pour ma première élection à la communauté urbaine, j’avais battu François-Noël Buffet à plates coutures mais je l’avais pris dans mon exécutif, car je souhaitais que tout le monde soit représenté".