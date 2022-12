Rillieux-la-Pape mal déneigée : le maire Julien Smati espère que cet épisode "serve de leçon" à la Métropole de Lyon

Comme la plupart des habitants de l’agglomération et des élus d’opposition, Julien Smati a connu quelques difficultés pour se déplacer dans la matinée. La faute à la neige, et au dispositif de viabilité hivernale de la Métropole de Lyon, surpris par l’épisode neigeux plus fourni que prévu par Météo-France.

"L’exécutif métropolitain NUPES dirigé par son Président Bruno Bernard ne veut pas utiliser "trop" de sel pour déneiger pour des considérations écologiques. Le résultat est aussi visible que criant. Une inefficacité démontrée en quelques heures. Il a déclaré ce matin, au Conseil de la Métropole de Lyon, que les problèmes de neige que nous rencontrions n’étaient que des "discussions de comptoirs". Le vice-président Fabien Bagnon en charge de la voirie ne voit pas de problème et se félicite d’une situation bien gérée avec cet épisode neigeux. En effet pas de bus, des voitures en travers sur les routes, des citoyens qui ne peuvent pas partir travailler, des auto-stoppeurs… Je regrette que l’aveuglement de l’exécutif NUPES mette toute une Métropole en difficulté. Si seulement cet épisode pouvait leur servir de leçon", écrit ainsi Julien Smati sur les réseaux sociaux.