Lyon : fin de la grève du nettoyage à Perrache, un plan de sauvegarde de l’emploi présenté

Et obligé la Métropole de Lyon à casser la grève et à se heurter à la détermination des salariés de la société Arc-en-Ciel. Mais à quelques jours de la fin du contrat entre cette dernière et la collectivité, les grévistes du nettoyage de la gare routière de Perrache ont annoncé avoir repris le travail ce samedi.

La société Arc-en-Ciel a présenté "une première mouture d’un plan de sauvegarde de l’emploi" qui a convaincu les syndicats. Cette "seule garantie" obtenue après de longues semaines de mobilisation ne sera toutefois pas suffisante, et CNT-SO, FO, CGT et CFDT préviennent qu’ils veilleront à ce que les salariés ne soient pas licenciés ou mutés arbitrairement.

Le communiqué de l’intersyndicale ne manque pas d’égratigner les écologistes et le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, qui avait notamment envoyé une entreprise privée pour nettoyer la gare de Perrache avant le coup d’envoi de la Fête des Lumières. Traité de "politique voyou", l’élu EELV est accusé de s’être inscrit "dans la droite ligne de (ses) prédécesseurs" et a eu "un comportement particulièrement hostile et méprisant, digne des pires politiques néolibérales".

"Nous attendons que la Métropole s’implique dans la recherche de solutions pour les salariés de Perrache. Nous lui demandons également de reconnaitre ses fautes", conclut le communiqué.

Pour rappel, la Métropole de Lyon avait choisi de mettre fin au contrat de la société Arc-en-Ciel pour réserver dès 2023 le marché du nettoyage de la gare routière de Perrache à des sociétés d’insertion.