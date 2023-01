Vénissieux : le différend entre conducteurs se termine avec un coup de couteau

En ce début de journée, route de Corbas à Vénissieux, un automobiliste a bloqué la circulation en se stationnant au milieu d’une rue située non loin du collège Louis-Aragon. Selon une information du Progrès, et confirmée par nos sources, le ton est alors monté entre le conducteur et un autre automobiliste qui s’impatientait.

D’après nos confrères, l’homme qui bloquait le passage a alors dégainé un couteau pour porter un coup à l’autre individu. Ce dernier a été profondément touché à un doigt. Agée de 27 ans, la victime a été hospitalisée.

L’agresseur a pris la fuite et serait toujours activement recherché. Une enquête a été ouverte.