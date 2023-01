Regain de tensions entre Grégory Doucet et le préfet sur l’hébergement d'urgence à Lyon

Après une première attaque en direction de la préfecture du Rhône ce vendredi, le maire de Lyon en a remis une couche samedi dans le JDD.

L’écologiste a décidé de tirer à boulets rouges sur l’Etat concernant l’hébergement d’urgence. A l’origine de cette croisade, la situation des mineurs isolés de la Croix-Rousse pris en charge cet été par la Ville face aux tergiversations de la Métropole de Lyon dont c’est la compétence. Grégory Doucet leur a ouvert un gymnase, puis un second.

Et maintenant qu’il en est "responsable", l’édile estime que des solutions d’hébergement devraient arriver plus rapidement, y compris pour les familles à la rue puisqu’il s’était engagé à ce que plus aucun enfant ne dorme dehors à Lyon.

Quitte à se mettre à dos le préfet et par ricochet le gouvernement.

"Il ne devrait pas avoir trop de mal à prévoir l’hiver ! Ça tombe assez fréquemment un 21 décembre… Ils ne peuvent pas se cacher derrière un manque d’anticipation, c’est leur boulot ! J’ai dit à plusieurs reprises au préfet lui-même quels étaient les endroits à réquisitionner. Il s’est toujours bien gardé de le faire", tacle donc Grégory Doucet dans le Journal du Dimanche, évoquant une "défaillance" de l’Etat et révélant réfléchir à envoyer la facture des frais engagés par la mairie à la préfecture.

Rue de Bonnel, on considère que la ligne jaune a été franchie. Le préfet contre-attaque dans un second communiqué dans lequel il annonce que la Ville de Lyon "n’a proposé aucun lieu viable pour permettre un accueil décent, sécurisé et adapté pour assurer un accompagnement social de qualité. A titre d’exemple, la mairie de Lyon a porté le projet d’utilisation d’un ancien hôtel, propriété privée, fermé suite à un avis défavorable de la commission communale de sécurité et d’accessibilité compte-tenu de la non-conformité de la sécurité incendie et des installations électriques. La dangerosité, la vétusté et l’insalubrité de l’immeuble sont strictement incompatibles avec l’accueil de personnes sous réserves de plusieurs mois de travaux".

Jusqu'où ira cette dégradation sérieuse des relations entre les deux décideurs ? Le départ à venir de Pascal Mailhos, bientôt remplacé par Fabienne Buccio, ne devrait certainement pas apaiser les Verts lyonnais, par ailleurs de plus en plus pressés par les collectifs et associations d'un côté et les habitants et clubs sportifs de l'autre concernant les réquisitions de gymnases.