Lyon : Grégory Doucet souhaite voir plus d’artistes de rue sur la Presqu'île

Un vaste plan qui prévoit notamment de fermer aux voitures la rue Grenette. Et de végétaliser davantage le secteur.

Dans sa volonté de piétonniser pour redonner de l'espace aux piétons, la rue de la République va être la première concernée. Le maire de Lyon compte y installer des équipements provisoires qui permettront aux piétons de se réapproprier la dernière portion de l'axe entre les Cordeliers et l'Hôtel de Ville.

Et de tous les futurs utilisateurs de ces bancs et espaces détentes, l'édile écologiste a déjà ciblé ceux qu'il aimerait voir se multiplier : "On va transformer ces aménagements au gré du temps si les gens nous demandent plus d’espace pour se poser, pour s’y produire quand on est musicien ou danseur", a-t-il indiqué lors de sa conférence de presse.

Grégory Doucet prend ainsi exemple sur la partie sud de la rue de la Ré, au niveau de la Fnac, où se produisent effectivement quelques artistes de rue qui provoquent autour d'eux des rassemblements, à condition qu'ils soient bons. L’élu EELV espère donc que la pratique se démocratisera encore plus sur la partie nord, où circulent aujourd'hui bus et taxis.

Demain, une Fête de la Musique permanente en centre-ville de Lyon ?