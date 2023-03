Incendie de la mairie du 4e : Pierre Oliver propose son aide à Rémi Zinck, qui repousse sa "mauvaise retape politique"

Le patron de la droite lyonnaise se propose ce samedi d’accueillir à la mairie du 2e arrondissement les habitants de la Croix-Rousse pour leurs démarches administratives durant la semaine du 20 au 26 mars. Et pour cause, suite à l’incendie provoqué par des manifestants anti-réforme des retraites vendredi soir dans l’entrée de la mairie du 4e, on pouvait imaginer que cette dernière allait rester fermée quelques jours.

"Je propose aux autres mairies d’arrondissement d’opter pour la même solidarité afin d’optimiser le service usagers", indique l’édile LR du 2e sur ses réseaux sociaux.

Suite au saccage de la @Mairie4Lyon : la @Mairie2Lyon recevra les habitants du 4e pour leurs démarches administratives durant la semaine du 20 au 26 mars.



Je propose aux autres mairies d’arrondissement d’opter pour la même solidarité afin d’optimiser le service usagers. pic.twitter.com/RVaflVsmQ3 — Pierre OLIVER (@poliver69) March 18, 2023

Sauf que la proposition a été immédiatement rejetée et critiquée par ses pairs écologistes. Ces derniers ne lui pardonnent pas d’avoir suivi les groupes de casseurs jeudi soir pour filmer les dégradations, ainsi que son absence de message de soutien après l’incendie de la mairie du 4e.

"Merci de ne pas profiter de cette situation pour faire de la mauvaise retape politique. Les services de la mairie du 4ème sont totalement opérationnels pour assurer leur mission", lui a rétorqué le maire EELV du 4e Rémi Zinck. Un message liké par les maires des 1er et 7e arrondissements.

"Facile de proposer ce qui se fait automatiquement et naturellement tout le temps. Toutes les mairies d'arrondissements accueillent tous les usagers quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent", dénonçait Véronique Dubois-Bertrand, maire du 3e arrondissement.

"Sérieusement tu as osé faire ça, écrire ce tweet !!! Tu es tombé bien bas Pierre, c'est triste pour un collègue maire d'arrondissement. Si le maire du 4e avait besoin d'aide il l'aurait demandé et pas sur Twitter", poursuivait Olivier Berzane, maire du 8e.