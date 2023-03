Stéphane Gemmani : "Je maintiens que Laurent Wauquiez est un danger pour la démocratie"

Membre de l'opposition à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le grenoblois Stéphane Gemmani voit régulièrement les séances plénières se transformer en affrontements verbaux.

Lors du dernier conseil régional, Laurent Wauquiez a regretté de voir les socialistes et les écologistes saisir des autorités comme la Cada, et critiquait d'ailleurs le pouvoir de ces dernières. "Nous faisons souvent appel à ces autorités indépendantes pour lui demander des comptes. Il est courroucé qu'elles demandent à Sa Grandeur de s'adonner à une transparence qu'il n'établit pas au sein de la Région.

Je maintiens que Laurent Wauquiez est un danger pour la démocratie", attaque Stéphane Gemmani. "Avoir ce genre de déclarations et raisonnements pour quelqu'un qui veut gérer l'Etat, ça m'inquiète profondément", poursuit-il.

Selon Stéphane Gemmani, Laurent Wauquiez "nous force à être incisif. Mais on est une opposition constructive. Tous nos amendements sont balayés d'un revers de main. J'ai appris qu'à la seule évocation de mon nom, le vote était négatif".

