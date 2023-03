Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard plutôt épargné dans un sondage

L'étude en ligne est signée Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale, et a été réalisée du 10 au 16 mars auprès de 800 personnes dont 716 inscrites sur les listes électorales de la Métropole de Lyon.

On le savait, c'est confirmé : les habitants de l'agglomération lyonnaise ne connaissent ni la Métropole, ni son président. A la question "Pouvez-vous citer le nom du ou de la président(e) actuel(le) de Lyon Métropole (sic) ?", seulement 38% des sondés sont capables de citer Bruno Bernard.

Inconnu mais plutôt plébiscité puisque 56% des sondés se disent plutôt ou très satisfaits du travail effectué par la Métropole de Lyon. Les 18-24 ans sont les plus convaincus à 84%, tandis que les 65 ans et plus sont mécontents à 64%.

Les actions en termes d'urbanisme (62% de satisfaction), de vélo (57%) et de transports en commun (56%) sont saluées. A contrario, celles faites pour la voiture (28%) et le logement (42%) patinent.

Si le président écologiste de la collectivité s'en sort mieux que Grégory Doucet dans les sondages, c'est peut-être aussi parce que ce dernier lui sert de paratonnerre.

Le sondage Ifop-Fiducial réalise ensuite une projection si l'élection métropolitaine de 2026 avait lieu ce dimanche. Bruno Bernard à la tête d'une liste NUPES arriverait en tête au premier tour avec 31% d'intentions de vote, devant la liste LR de Philippe Cochet (24%), la liste Renaissance de David Kimelfeld (22%) et la liste RN d'Andrea Kotarac (15%).