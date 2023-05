Stade Français – LOU : "Si on gagne, on a la qualification à la maison"

Leur destin est entre les mains. Il ne reste que deux matchs en Top 14, dont un à l’extérieur et un autre à domicile. Si une victoire contre le Stade Français devrait permettre aux Rouge et Noir de participer aux play-offs et de se qualifier pour la Champions Cup, une défaite pourrait également être un signe d’un adieu à l’Europe. En effet, lors de la 26e et dernière journée du championnat, quatre concurrents directs vont s’affronter et les résultats auront un impact important sur le classement final.

Après la victoire difficile face à Perpignan (41-31), le LOU n’a donc plus le choix et doit de nouveau confirmer. S’il est important de retenir le résultat de la rencontre, le lyonnais Thibaut Regard tient à serrer les boulons : "Il faut retenir cette victoire en fin de match. Après, on est conscient, on s’est dit les choses, ce n’était pas acceptable les 70 minutes qu’on a pu proposer. On a à cœur de se racheter face au Stade Français." Le rugbyman considère également que l’équipe a peut-être trop pris de haut son adversaire : "Le premier quart d’heure était bon, on pensait que ça allait être facile, on leur a sûrement manqué un peu de respect."

"On a vraiment envie de retrouver les phases finales"

Outre ce match, il faut maintenant se tourner vers ce dimanche et le Stade Français. Bien que cette rencontre soit cruciale, l’entraîneur des arrières Kendrick Lynn l’attend avec beaucoup d’enthousiasme : "Ce match contre le Stade Français, c’est le 3e contre le 5e, c’est excitant. Le plus important, c’est qu’on a notre chance dimanche de se qualifier." Pour autant, il ne se voile pas la face et reconnaît que le match ne sera pas simple : "C’est une équipe qui est bonne en conquête, en mêlée et en touches. [Les Parisiens] sont organisés en défense et ils ont des joueurs qui peuvent créer des choses. Je ne les crains pas mais je les respecte, c’est une équipe organisée qui sait comment jouer, c’est pour ça qu’ils sont 3e."

La qualification semble encore importante puisque cela fait quatre ans que les Lyonnais n’ont pas participé aux play-offs. Pour cette raison, Thibaut Regard veut tout donner sur cette rencontre : "On sait que la saison dernière on est passé à côté des phases finales, on a vraiment envie de les retrouver. On sait que ça passe par une victoire au Stade Français." Un avis partagé par son coéquipier Théo William : "Si de toute façon, nous-mêmes on fait le job, on n’a pas besoin de compter sur les autres [résultats des concurrents directs]. Si on gagne ce weekend, on a la qualification à la maison."

Stade Français – LOU, un air de déjà-vu

D’autant plus que cette saison, Lyon a l’avantage d’avoir déjà gagné sur la pelouse parisienne en Challenge Cup où les Rouge et Noir s’étaient largement imposés 24-41. Mais Kendrick Lynn ne veut pas voir trop beau trop vite et tient à rester concentré : "Cette victoire va nous servir un peu mais c’est le passé et le contexte est vraiment différent, mais au moins on sait qu’on peut gagner là-bas."

Quel que soit le résultat, l’équipe bénéficiera d’une semaine de récupération après ce match.

L’entraîneur des arrières veut donc en profiter pour renforcer l’équipe : "Cette semaine va être une chance pour reposer certains qui ont beaucoup joué et pour faire travailler les autres. Un bon moment pour retrouver nos bases avant, je l’espère, la finale."

A.C.