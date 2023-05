La CGT Ville de Lyon menace d'empêcher Grégory Doucet et les écologistes de manifester à l'avenir

Mais ils pourraient bien devenir prochainement personae non gratae dans les cortèges.

C'est en tout cas la menace formulée par la CGT Ville de Lyon dans son éditorial du mois d'avril publié ce vendredi.

"Notre maire crie aussi haut et fort qu’il est pour l’égalité entre femmes et hommes. Il est contre les violences faites aux femmes, d’ailleurs la première violence faite aux femmes c’est de les payer moins que les hommes. Donc commencez à payer vos agents féminins au moins autant que vos agents masculins. Alors pourquoi notre municipalité veut elle ressortir une note de service limitant le droit de grève aux agents des écoles et des crèches qui sont essentiellement des femmes ? Eh oui monsieur le maire soutient les grévistes mais pas chez lui, monsieur le maire soutient les femmes mais pas quand elles travaillent à la Ville de Lyon", s'emporte le syndicat.

Et donc de conclure par cet avertissement qui ne laisse aucune place au doute quant à l'accueil qui serait réservé à Grégory Doucet et ses pairs : "Monsieur le maire, la CGT Ville de Lyon vous a prévenu ainsi que votre adjoint au service public (le LFI Laurent Bosetti ndlr). Si vous publiez une note de service limitant le droit de grève aux femmes vous ne pourrez plus manifester à Lyon, vous et tous vos adjoints".

Depuis le début du mandat, Grégory Doucet et Laurent Bosetti ont eu plusieurs fois affaire aux syndicats, notamment dans le cadre de l'application de la loi de transformation de la fonction publique. La Ville avait fait des efforts financiers pour apaiser la colère, à l'instar de celle des policiers municipaux.