Didier Vullierme : "Une partie du PS s'est mis à la remorque de LFI à Villeurbanne"

"Décevant", "pas à la hauteur"... Didier Vullierme fustige le plan de mobilités de la Métropole de Lyon. Pour le membre du groupe de David Kimelfeld, il y a "beaucoup de vélo, pas de métro, pas de vision".

Selon lui, "aujourd'hui sont mis en place les projets préparés au mandat précédent. (...) C'est bien de faire ce qui avait été prévu avant, mais il faut aussi prévoir ce que feront les autres après".

A Villeurbanne, où il a été patron du PS et adjoint au maire, il reconnaît qu'il y a "des discussions avec Jean-Paul Bret" en vue de 2026. Pour Didier Vullierme, il est possible de "créer une union large entre la gauche, le centre et le centre-droit", en opposition à Cédric Van Styvendael. "Une partie du PS s'est mis à la remorque de LFI. Le marquage est trop fort", critique-t-il.

