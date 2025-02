Jean-Michel Aulas candidat à la mairie de Lyon ? "Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance" salue Grégory Doucet

Puisque Jean-Michel Aulas, après des semaines de piques envoyées sur les réseaux sociaux, a enfin admis qu'il réfléchissait à se présenter à Lyon en 2026.

Invité à se prononcer sur cette potentielle candidature qui s'opposerait à la sienne l'an prochain, le maire écologiste a préféré botter en touche, et faire l'éloge de Jean-Michel Aulas sans aborder le volet politique : "C'est assurément, et je le dis sans offense pour l'actuel président de l'OL, le plus grand président que l'Olympique Lyonnais ait eu dans son histoire. C'est un entrepreneur lyonnais (...). Et puis c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance parce que si j'ai la chance d'être maire d'une ville qui a la plus grande équipe de football féminin du monde, c'est grâce à Jean-Michel Aulas".

Mais alors, JMA bon candidat pour la Ville de Lyon ou pas ? "Ce n'est pas Grégory Doucet l'actuel maire de Lyon qui va en décider".